В Центре международной торговли начинается большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина

Из Башкирии для участия в пресс-конференции главы государства аккредитовались десять журналистов. Это представители газеты "Республика Башкортостан", агентства "Башинформ", Башкирского спутникового телевидения, телеканала "Вся Уфа". Всего на пресс-конференцию прибыли около полутора тысяч представителей российских и зарубежных СМИ.