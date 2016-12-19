Ушла из жизни народная артистка Башкортостана Гульсум Хабибуллина

Музыкальное искусство и культура Башкортостана понесли тяжелую утрату – 22 декабря 2016 года на семьдесят четвертом году жизни скончалась народная артистка Республики Башкортостан, артистка разговорного жанра Гульсум Инсафовна Хабибуллина, сообщает пресс-служба Башкирской государственной филармонии.

Окончив Уфимское училище искусств в 1964 году, Гульсум Хабибуллина вскоре пришла в филармонию, чтобы 35 лет отработать здесь артисткой разговорного жанра.

Она стала одной из самых популярных актрис, работающей в жанре сатиры и юмора, подлинным мастером эстрады. В своих интермедиях артистка создала много разнохарактерных и запоминающихся образов сильных, независимых женщин. Имя талантливой артистки Гульсум Хабибуллиной и ее сатирические персонажи были широко популярны в народе.

За большие заслуги в развитии башкирского эстрадного искусства и высокое исполнительское мастерство Г.И. Хабибуллина удостоена почетных званий «Заслуженный артист Башкирской АССР» и «Народный артист Башкирской АССР».

"Коллектив филармонии и Совет ветеранов БГФ выражают искренние соболезнования родным и близким и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты. Светлая память о Гульсум Инсафовне Хабибуллиной – талантливой артистке, яркой личности, прекрасном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", говорится в некрологе филармонии.

Прощание с артисткой состоится завтра, 24 декабря 2016 года в 11.00 в Доме актера (Уфа, ул. Пушкина, 94).