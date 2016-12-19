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23.12.16 | 11:42 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии три человека сгорели в результате пожара
Происшествие случилось в ночь с 22 на 23 декабря в Бураевском районе.
Вечером 22 декабря загорелся один из домов, соседи вызвали пожарную службу. После тушения на месте были обнаружены тела трех человек со следами ожогов. Их личности устанавливаются. Предположительно, это 52-летний хозяин дома, его сожительница и 42-летний гость. Вероятнее всего, причиной пожара могло стало неосторожное обращение с огнем при курении или самовольное подключение дома к электросети.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности погибших и точные причины их смерти, сообщает следком республики.
Автор: Марат САТТАРОВ
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