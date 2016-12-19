Учалинский "Горняк" выиграл у курганского "Юниора" - 5:4

Матч был чрезвычайно важен для соперников. "Горняк" и "Юниор" лидируют в группе "Восток" Национальной молодежной хоккейной лиги.

После нервного и безголевого первого периода во втором "Горняк", казалось, уничтожил соперника 4:0. Ликовали трибуны, в мыслях уже записали на свой счет победу и хоккеисты. Видимо, забыли, что играют с главным конкурентом. А "Юниор" очень четко уловил это. И принялся методично сокращать отставание.

Созданного запаса нашим землякам все же хватило, но нервотрепка в концовке царила невероятная. Тем не менее - 5:4 (0:0; 4:0; 1:4). Шайбы у "Горняка" забросили: Герман Мурашов (бол.), Эмиль Нургалиев (2), Александр Юрьев и Антон Косульников, сообщает пресс-служба МНХЛ.

Сегодня команды встретятся вновь.