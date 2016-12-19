Уфимский "Толпар" повторно проиграл "Кузнецким Медведям" - 3:4

Победную шайбу хозяева забросили на последней минуте.

Уступив накануне в овертайме, "Толпар" предложил сопернику по Молодежной хоккейной лиге другой тактический рисунок. Если первый матч больше напоминал лихое кавалерийское сражение, на сей раз уфимцы избрали игру от обороны по принципу "каждый с каждым". Молодые кузнечане сумели все же открыть счет, играя в большинстве. Но уже через две минуты Александр Оськин сравнял результат.

Во втром периоде Иван Биткин вывел "Толпар" вперед. Теперь уже хозяева, оказавшись в роли догоняющих, сумели настичь наших.

В третьем отрезке команды обменялись шайбами - у нас дубль оформил Александр Оськин. Казалось, овертайма, как и вчера, не избежать. Но "Толпар" дорого заплатил за подобные настроения. Секундной расслабленности хватило, чтобы за полминуты до конца "Медведи" вырвали победу - 4:3 (1:1; 1:1; 2:1), сообщает пресс-служба "Толпара".