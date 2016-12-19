В Агидели оштрафован автостраховщик за отказ в заключении договора ОСАГО

Клиенту было предложено заключить договор "в придачу".

В Агидели за отказ заключить договор ОСАГО оштрафован менеджер страховой компании.

В октябре житель Краснокамского района обратился в филиал ПАО "Росгосстрах", расположенный в Агидели, .для заключения договора ОСАГО. Представитель фирмы сообщил ему, что застрахует автогражданскую ответственность только при дополнительном оформлении договора страхования жизни и здоровья. В противном случае клиенту предлагалось поискать другого страховщика.

Мужчина обратился в прокуратуру, сообщив о нарушении своих гражданских прав. Доказательством неправота действий менеджера по продажам стала аудиозапись, сделанная клиентом.

Факт отказа послужил основанием для возбуждения административного дела. По итогам его рассмотрения менеджер оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщает прокуратура Агидели.