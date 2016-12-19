Житель Башкирии ударил даму сердца топором и пытался покончить с собой

Сейчас оба жителя Илишевского района находятся под одной крышей – больничной.

В селе Верхнеяркеево 57-летний мужчина попытался вернуть пассию, но, как оказалось, было слишком поздно, она отказалась. Разъяренный сельчанин достал из багажника машины топор и ударил обухом 53-летнюю даму по голове. Женщина повалилась на землю, а убитый горем мужчина решил, что убил ее. Он выбросил топор, сел за руль машины и на большой скорости попытался въехать в стелу с надписью «Верхнеяркеево». Однако промазал – машина пролетела между двумя металлическими столбами и врезалась в дорожный знак позади стелы.

Мужчина чудом остался жив. Жива осталась и потерпевшая. Их обоих доставили в больницу, где они теперь находятся не столь далеко друг от друга – в разных палатах. Следственный отдел теперь решает вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по РБ.