В Башкирии инвалидов внесут в федеральный реестр

Федеральный реестр инвалидов начнет действовать в России с 2017 года, сообщает пресс-служба минтруда республики.

Реестр станет единой информационной площадкой, содержащей все сведения о людях с ограниченными возможностями: группу инвалидности, ограничения жизнедеятельности, степень утраты профессиональной трудоспособности, денежные выплаты, меры социальной защиты. Оператор информационной системы - Пенсионный фонд России.

Сейчас идет наполнение базы данных: сведения об инвалидах вносят бюро медико-социальной экспертизы, фонд соцстраха, минздрав, министерство образования и науки. При этом пользоваться реестром смогут не только ведомства, но и сами инвалиды – им будет открыт доступ к индивидуальным программам реабилитации. К реестру будут подключены и службы занятости, которые должны инициировать оказание инвалиду необходимой помощи.