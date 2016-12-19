В селе Караидель открылся центр делового сопровождения

Межрайонный центр делового сопровождения открылся в селе Караидель, сообщили в госкомитете по предпринимательству и туризму республики.

В центре оборудовано учебное пространство для начинающих предпринимателей и лиц, желающих открыть свое дело. Кроме того, здесь проходят мероприятия для представителей бизнеса – семинары, мастер-классы. Каждый предприниматель, посещающий центр, получает абонентскую карту.

Центр делового сопровождения в Караидели – уже второй в республике, ранее аналогичная структура была создана в селе Исянгулово Зианчуринского района. До конца года такой же центр появится в Кумертау.