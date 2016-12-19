В Уфе блокировке подвергнут 250 сайтов с запрещенной информацией

На них размещаются сведения об оказании интим-услуг, сообщает прокуратура Кировского района столицы.

В ходе проверки прокуратура выявила 250 сайтов, где размещаются сведения об оказании платных интимных услуг. Законодательство запрещает распространять данную информацию, в связи с чем прокуратура обратилась в суд с заявлением об ограничении доступа к ресурсам.

Суд удовлетворил требования и после вступления решений в законную силу Роскомнадзор займется блокировкой доступа к сайтам.