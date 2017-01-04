04.01.17 Сегодня - День Ньютона

04.01.17 Под Уфой две легковушки столкнулись с маршруткой

04.01.17 В новогоднюю ночь в Башкирии родилось 13 детей

04.01.17 Уфимцы устроили массовый "Забег обещаний" на дистанции 2017 метров

04.01.17 Коммунальные тарифы в Башкирии в 2017 году вырастут на 8,3–14,9%